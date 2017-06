Rock am Ring geëvacueerd wegens terreurdreiging: "We moesten deze beslissing nemen"

Het Duitse festival Rock am Ring in Nürburg is vanavond geëvacueerd wegens terreurdreiging. De politie concentreert zich in haar onderzoek naar de dreiging op "een paar punten". Morgen wordt beslist of het festival wordt voortgezet.

Het festivalterrein wordt momenteel onderzocht, zei Roger Lewentz, minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Rijnland-Palts, tijdens een persconferentie. Hij gaf geen verdere details over het onderzoek. "Morgen zullen we beslissen of het festival wordt voortgezet." Hij zal de beslissing daaromtrent om 11.00 uur bekendmaken op de Nürburgring, het racecircuit waar het festival plaatsvindt. De politie onderbrak het festival vanavond vanwege een dreigend terreurgevaar. "Er zijn concrete aanwijzingen dat een mogelijke terreurdreiging niet uit te sluiten valt", klonk het. De 60.000 bezoekers werd gevraagd om zich naar de uitgang en de kampeerplaatsen te begeven.

Noodzakelijk ©BELGAIMAGE De minister noemde de onderbreking vanavond noodzakelijk. "We moesten deze beslissing nemen. Alle politie-experts waren het erover eens dat er geen andere keuze was", aldus Lewentz, die toevoegt dat het geen gemakkelijke beslissing was. "Maar de veiligheid komt op de eerste plaats." Lewentz stelde nog dat de evacuatie "zeer gedisciplineerd" verliep.

Er brak geen paniek uit en de ontruiming verliep ordelijk. De festivalgangers bewogen zich kalm naar de uitgangen richting hun kampeerplaatsen. Die Polizei hat uns vorsorglich angewiesen, das Festival zu vorläufig zu unterbrechen. #rar2017 https://t.co/xEuv37Oj7F — Rock-am-Ring(@ rockamring) 02/06/17 02:00

Manchester Politie op het festivalterrein van Rock am Ring. ©BELGAIMAGE "Na de recente aanslag in een concertzaal in Manchester werd de veiligheid op Rock am Ring al verstrengd. Het aantal veiligheidsmensen werd opgetrokken tot 1.200", liet de politie bij de evacuatie weten in een mededeling.

"Achtergrond zijn concrete aanwijzingen op grond waarvan een terroristische dreiging niet is uit te sluiten. Momenteel wordt met man en macht gewerkt aan het onderzoek", reageerde een woordvoerder van de politie van Koblenz, die verantwoordelijk is voor de streek in Rijnland-Palts. "We hopen dat het festival morgen kan worden voortgezet." (Lees verder onder de foto.)

De festivalgangers begeven zich naar de uitgang van het festival. ©EPA

Rammstein Rammstein. ©Stefaan Temmerman Rock am Ring is het bekendste rockfestival van Duitsland. Het festival trekt doorgaans tegen de 90.000 bezoekers. In totaal spelen er bijna honderd acts tijdens het festival, dat drie dagen duurt. Vandaag zouden onder anderen Rammstein, Bastille en Liam Gallagher optreden.

Vorig jaar werd het festival getroffen door noodweer. Na twee dagen van onweer werd Rock am Ring een dag vroeger stopgezet. Er vielen toen meer dan 80 gewonden bij een blikseminslag op het terrein. Ook het jaar daarvoor vielen er gewonden door een blikseminslag.