RIP Chris Cornell van Soundgarden: een verschrikkelijk en treurig verlies

Veel informatie over de omstandigheden van zijn overlijden waren gistermiddagniet bekend. In een verklaring aan persagentschap The Associated Press werd alleen gezegd dat zijn vrouw, drie kinderen en de rest van Cornells familie nauw zouden samenwerken om de oorzaak van zijn dood te achterhalen. Vlak na de middag berichten verschillende media dat Chris Cornell vermoedelijk zelfmoord had gepleegd in de badkamer van zijn hotel, na een concert. De laatste song van de set was macaber genoeg de cover 'In My Time of Dying' van Led Zeppelin.

"In my time of dying, I want nobody to mourn