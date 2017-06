Organisatie Rock am Ring beslist deze ochtend of festival wordt voorgezet na terreurdreiging

Het Duitse festival Rock am Ring in Nürburg is vrijdagavond geëvacueerd wegens terreurdreiging. De politie concentreert zich in haar onderzoek naar de dreiging op "een paar punten". Vanmorgen om 11 uur wordt beslist of het festival wordt voortgezet.

Het festivalterrein van Rock am Ring loopt stilaan leeg. ©EPA Volgens het Duitse boulevardblad Bild zou de politie inmiddels twee mensen hebben verhoord. Het zou gaan om twee medewerkers van een onderaanneming die op het festival aan het werk is, die iets zouden hebben neergelegd op het festivalterrein. De politie spreekt zich niet uit over het bericht. De organisator van het festival drukt ondertussen zijn ongenoegen uit over het bevel tot de evacuatie van het festival.



"We kunnen op dit moment niets zeggen. We mogen het onderzoek niet beïnvloeden", aldus politiewoordvoerder Lars Brummer. Op de vraag of het ontruimde festivalterrein wordt doorzocht met speurhonden, antwoordde de woordvoerder dat "we het festivalterrein zullen doorzoeken. Over de details kan ik niets zeggen."

"Geen verdachte objecten" Die Polizei hat uns vorsorglich angewiesen, das Festival zu vorläufig zu unterbrechen. #rar2017 https://t.co/xEuv37Oj7F — Rock-am-Ring(@ rockamring) 02/06/17 02:00 Festivalorganisator Marek Lieberberg was vrijdagavond kritisch over de beslissing om zijn festival te evacueren. "Ik weet niet juist waarom het festivalterrein werd ontruimd", zei hij aan televisiezender n-tv. Er werden geen verdachte objecten of apparaten gevonden. "Ik denk dat we hier moeten boeten voor wat in het geval van Amri (Anis Amri, de dader van de aanslag op de kerstmarkt van Berlijn eind vorig jaar, red.) te weinig werd gedaan." Door fouten van de autoriteiten is de gemoedstoestand veranderd, waardoor misschien "sneller ernstige beslissingen genomen worden dan vroeger", stelt de organisator.

©BELGAIMAGE Minister van Binnenlandse Zaken van Rijnland-Palts Roger Lewentz verklaarde vrijdagavond dat de beslissing om het festival te evacueren noodzakelijk was. "Alle politie-experts waren het erover eens dat er geen andere keuze was", klonk het. En ook de federale minister van Binnenlandse Zaken Thomas De Mazière noemde het een juiste beslissing. "Voor deze moeilijke maar verantwoorde keuze krijgt hij (Lewentz) mijn volledige steun. Hoe jammer het ook is, de veiligheid van de festivalgangers moet op de eerste plaats komen", zei hij in Berlijn.



Deze ochtend om 11.00 uur wordt bekendgemaakt of het festival wordt voortgezet. Dat gebeurt op de Nürburgring, het racecircuit waar het festival plaatsvindt.

Evacuatie verliep ordelijk De politie onderbrak het festival gisterenavond vanwege een dreigend terreurgevaar. "Er zijn concrete aanwijzingen dat een mogelijke terreurdreiging niet uit te sluiten valt", klonk het. De 60.000 bezoekers werd gevraagd om zich naar de uitgang en de kampeerplaatsen te begeven. Er brak geen paniek uit en de ontruiming verliep ordelijk. De festivalgangers bewogen zich kalm naar de uitgangen richting hun kampeerplaatsen. De festivalgangers begeven zich naar de uitgang van het festival. ©EPA

Manchester Politie op het festivalterrein van Rock am Ring. ©BELGAIMAGE Na de aanslag in Manchester hadden de organisatoren van Rock am Ring de veiligheidsmaatregelen al fors opgedreven. Rugzakken en drank in brik, zaken die de voorbije jaren nog het terrein op mochten, waren voortaan taboe. Alleen sleutels, smartphones, portefeuilles en kleine tasjes zijn dit jaar nog toegelaten. Om alle bezoekers ook effectief te kunnen fouilleren, werden 1.200 extra medewerkers opgevorderd. Dat viel niet meteen in de smaak bij de bezoekers, die de voorbije dagen op social media hun ongenoegen lieten blijken over de volgens hen zwaar overdreven veiligheidsmaatregelen.

Het muziekfestival is het grootste van het land. In totaal spelen er bijna honderd acts tijdens Rock am Ring, dat drie dagen duurt. Er komen ongeveer 90.000 muziekliefhebbers op af. Gisterenavond stonden naast Liam Gallagher ook nog Rammstein en Bastille op de affiche. Rammstein. ©Stefaan Temmerman

Het festival wordt de laatste jaren achtervolgd door pech. Vorig jaar raakten 51 mensen gewond, van wie 15 ernstig, toen de bliksem insloeg op het terrein. Het festival werd anderhalf uur onderbroken. Ook het jaar daarvoor vielen er verschillende zwaargewonden door stormweer tijdens de optredens. De felle wind blies toen tenten en muziekinstallaties omver.