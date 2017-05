Liam Gallagher bejubeld bij solobenefietconcert in Manchester

Het was het eerste solo-optreden van Gallagher. Hoop van fans dat ook zijn broer Noel het podium zou opkomen bleek ijdel.



De 1.400 toeschouwers kregen enkele songs van het nieuwe album "As You Where" te horen, al sloeg ouder Oasis-materiaal als "Morning Glory", "D'You Know What I Mean?", "Be Here Now" en "Slide Away" beter aan.



"Don't Look Back in Anger", bleef achterwege, luidde het in Britse media. Het lied was nochtans vorige week spontaan gezongen door rouwende mensen, na een minuut stilte.



Alle inkomsten van het concert gaan naar de families van de slachtoffers.



Liam Gallagher geeft nog concerten in Londen, Dublin en Glasgow. Op 7 juli treedt hij op op Les Ardentes.









