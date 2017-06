Krijsen voor de prins, bitterzoete hymnes en hilariteit in Mangraaf: Pinkpop in een handvol hoogtepunten

1. De bitterzoete triomf van Richard Ashcroft

Twintig jaar geleden sloten we - net als zo’n tien miljoen anderen - Urban Hymns van The Verve voor eeuwig en een dag in het hart. Het was dan ook een tikje treurig om te merken dat het allerminst storm liep voor Richard Ashcroft op Pinkpop. De voormalige frontman van The Verve gaf nochtans ziel en zaligheid prijs om het publiek aan zijn kant te krijgen. Tegen het eind van de set lukte hem dat ook, al kreeg hij dan wel een duwtje in de rug van de weergoden: een fikse wolkbreuk stuurde de festivalgangers de tent in. Net op tijd om ‘Bitter Sweet Symphony’ mee te brullen.

Maar voordien dreef Ashcroft ook al een kleinhandeltje in hoogtepunten. Bij ‘The Drugs Don’t Work’ pinkte u en ik een traantje weg, en zelfs de nieuwe single ‘Out of my Body’ klonk gewéldig: de laatste soloplaat van Ashcroft is weliswaar geen hebbeding, maar de graatmagere zanger bracht de nieuwe songs alsof het hymnes betrof. Heerlijk zelfverzekerd vorste hij de tent, maar evenmin toonde hij zich te beroerd om zijn dankbaarheid te betuigen aan de fans die zich een uur lang verlustigden aan een loepzuivere sound, zijn strakke begeleidingsgroep of het feit dat ‘Music is Power’. God, Ashcroft ging voor hen zelfs even - letterlijk - door de knieën aan het begin van de set. Topshow.

U wil audiovisuele bewijsstukken? Komt-ie!