Er bestaat een publiek voor Stan Van Samang, dus Harry Styles moet zich zeker geen zorgen maken

Ik besefte deze ochtend na het ontwaken dat ik nog geen duidelijke mening had over Harry Styles, de debuutplaat van Harry Styles. De titel van het album klinkt alvast correct en eenvoudig, maar ook wat onvolledig. Er hebben meer mensen aan het plaatje meegewerkt dan de titel suggereert. Alleen al aan de debuutsingle ‘Sign of the Times’ schreven zes mensen mee. Een titel met al hun namen bekt niet vlot. Bovendien vergeet je op die manier nog steeds de muzikanten die op de plaat meespelen. De fans van Harry Styles zitten niet te wachten op een lange, arty albumtitel. Ze wachten enkel op hem. En op zijn kapsel, dat perfect is in al zijn imperfectie.