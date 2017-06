Eerste namen voor Sonic City in Kortrijk: Thurston Moore, Liars, Sun Kil Moon, Steve Gunn en Wire

De man die met Sonic Youth gitaargeschiedenis schreef, komt natuurlijk zelf spelen: de Thurston Moore Group, die op haar jongste plaat diep in de psychedelica duikt, treedt in Kortrijk aan op zaterdag 11 november. Diezelfde avond koos Moore voor Liars (nieuwe plaat aan het eind van de zomer), Sun Kil Moon (weltschmerz klinkt zelden zo weergaloos), Steve Gunn (haalde met zijn twee laatste platen de top vijftig van De Morgen) en Olimpia Splendid (rammelrock door drie jonge Finse vrouwen). Op zaterdag zullen in totaal tien acts spelen.

Op zondag 12 november komen twee Britse bands langs die al sinds eind jaren zeventig messcherpe (post)punk spelen: This Is Not This Heat en Wire. This Is Not This Heat speelde in april van dit jaar nog in de Vooruit – we hoorden uit diverse bronnen dat die show ronduit spectaculair was. En Wire heeft de voorbije drie jaar evenveel opmerkelijke albums uitgebracht.