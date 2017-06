Duits festival Rock am Ring geëvacueerd wegens terreurdreiging

Het Duitse festival Rock am Ring in Nürburg wordt geëvacueerd wegens terreurdreiging. Dat gebeurt op vraag van de politie, aldus het festival op Twitter. Het is onduidelijk wat de dreiging precies inhoudt.

"Omwille van terreurdreiging heeft de politie ons geadviseerd het festival te onderbreken. We vragen alle festivalgangers om het festivalterrein te verlaten op een kalme en gecontroleerde manier", schrijft de organisatie op Facebook. "We moeten de politieonderzoeken steunen." Alle bezoekers worden op de hoogte gehouden over verdere ontwikkelingen via social media, aldus de organisatie. "We hopen het festival morgen voort te zetten." Op het festival zelf werden de tienduizenden bezoekers via een geluidsinstallatie gevraagd het terrein rustig te verlaten. Er brak geen paniek uit en de ontruiming verliep ordelijk. De festivalgangers bewogen zich kalm naar de uitgangen richting hun kampeerplaatsen. Die Polizei hat uns vorsorglich angewiesen, das Festival zu vorläufig zu unterbrechen. #rar2017 https://t.co/xEuv37Oj7F — Rock-am-Ring(@ rockamring) 02/06/17 02:00

Manchester Politie op het festivalterrein van Rock am Ring. ©BELGAIMAGE "Na de recente aanslag in een concertzaal in Manchester werd de veiligheid op Rock am Ring al verstrengd. Het aantal veiligheidsmensen werd opgetrokken tot 1.200", laat de politie weten in een mededeling.

"Achtergrond zijn concrete aanwijzingen op grond waarvan een terroristische dreiging niet is uit te sluiten. Momenteel wordt met man en macht gewerkt aan het onderzoek", zei een woordvoerder van de politie van Koblenz, die verantwoordelijk is voor de streek in Rijnland-Palts. "We hopen dat het festival morgen kan worden voortgezet." Volgens de Duitse krant Bild geeft Roger Lewentz, minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Rijnland-Palts, later op de avond een persconferentie met meer details. (Lees verder onder de foto.) De festivalgangers begeven zich naar de uitgang van het festival. ©EPA

Rammstein Rammstein. ©Stefaan Temmerman Rock am Ring is het bekendste rockfestival van Duitsland. Het festival trekt doorgaans tegen de 90.000 bezoekers. In totaal spelen er bijna honderd acts tijdens het festival, dat drie dagen duurt. Vandaag zouden onder anderen Rammstein, Bastille en Liam Gallagher optreden.

Vorig jaar werd het festival getroffen door noodweer. Na twee dagen van onweer werd Rock am Ring een dag vroeger stopgezet. Er vielen toen meer dan 80 gewonden bij een blikseminslag op het terrein. Ook het jaar daarvoor vielen er gewonden door een blikseminslag.