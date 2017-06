Derde finaleavond Koningin Elisabethwedstrijd: gemengde gevoelens

Maciej Kułakowski: gereserveerde kracht

Om nog maar 21 jaar te zijn, heeft deze Pool een cv waar elke cellist jaloers op is: hij deelde het podium met de componist Krzystof Penderecki, viel al vaak in de prijzen als jong talent en volgde masterclasses bij Mischa Maisky, Franz Helmerson, Truls Mørk en Gary Hoffman. Inderdaad, die laatste vier zitten allemaal in de jury van dit concours. Ondanks zijn leeftijd heeft Kułakowski een rijpe klank. Hij straalt goesting uit, maar dan wel beheerste goesting.