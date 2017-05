De vijf inspiratiebronnen van shoegazeband Slowdive

Voor het laatste concert van Slowdive, rond 1994, kwamen maar zo'n dertig bezoekers opdagen. En die hingen, volgens zanger en gitarist Neil Halstead (46), allemaal aan de bar. In 1995 werd de band opgedoekt. Spoel twee decennia door naar 2014, het jaar dat de band voor het eerst weer bijeen kwam voor een concert op het Primavera Festival in Barcelona, en - surprise surprise - opeens gingen 25 duizend concertgangers uit hun dak. Drummer Simon Scott (46): "We hadden iets van what the fuck is hier gebeurd?"