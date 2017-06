Cat Power in Het Depot: Bij familie op schoot

Kent u die sketch van de comedy-website Funny Or Die waarin Chan Marshall zichzelf genadeloos te kakken zet? Ze is er te gast tijdens de muziekles in een kleuterschool waar ze een treffende imitatie geeft van een van haar eigen podiumcrises: de kindjes mogen niet meezingen en haar niet aankijken, de klas moet verduisterd worden en uiteindelijk stort Marshall in bij het zingen van het a-b-c. "Het leven wordt er alleen maar slechter op”, zucht ze terneergeslagen, terwijl de verbouwereerde kleutertjes de klas uitsluipen. "This lady makes me sad”, zegt een van hen.

Schouderklopjes In Leuven kregen we niet meteen één van de legendarische zogeheten meltdowns van Marshall voorgeschoteld, maar de Amerikaanse liedjesschrijfster zwalpte nu en dan vervaarlijk in die richting. Ze spartelde moeizaam door haar eerste songs, onwennig de snaren van haar gitaar strelend, worstelend met de klank op het podium. Ze gaf hulpeloos teken aan de geluidstechnicus dat de klank niet goed zat, onderbrak liedjes, prutste aan haar versterker, liep even het podium af. "Het geluid verzuipt altijd”, klonk het. Ze zuchtte, kuchte luid, mompelde in zichzelf, sloeg gefrustreerd de lage snaar van haar gitaar aan. Oh boy, dachten we en we hielden ons hart vast. Share Het publiek fungeert twee uur lang als Marshalls persoonlijke therapeut bij wie ze er vanalles uitflapt, van surrealistische fantasieën tot superpersoonlijke zielenroerselen

Nu kennen we Marshalls achtergrond natuurlijk wel. Ze gaat een leven lang gebukt onder mentale problemen, depressies en suïcidale gedachten. Toen ze in Leuven een poging deed om 'Hate’ te spelen (tekst: "I hate myself and I want to die”) moesten we even slikken. Voor de fans is een show van Cat Power dan ook een erg speciale ervaring: het publiek fungeert twee uur lang als Marshalls persoonlijke therapeut bij wie ze er vanalles uitflapt, van surrealistische fantasieën tot superpersoonlijke zielenroerselen. In het verleden gebeurde het dat die fans op het podium naast haar gingen zitten om haar te troosten, haar moed in te spreken of haar bemoedigende schouderklopjes te geven.

I really fucked up ©Alex Vanhee Ook in Leuven leek het vaak alsof er familieleden van Marshall in de zaal zat, eerder dan haar fanclub. Als ze twijfelde over de uitvoering van een liedje, spraken die fans haar moed in. De gemeende "I love you's” en "You’re beautifuls” waren niet van de lucht. Je kreeg de indruk dat ze die steun écht kon gebruiken. Marshall kwam in Het Depot besluiteloos over, fragiel en bij momenten radeloos. Misschien omdat ze er solo voor stond? De talloze keren dat we haar met een begeleidingsband zagen spelen, oogde ze een stuk zelfzekerder. "I really fucked up”, zuchtte ze aan het einde van de show, over de piano gebogen. "I don’t think I nailed anything”. Het klonk bijna berustend.

Aan de andere kant is er de ravissante Chan Marshall die je meezuigt in haar wervelende gedachtenstroom. Vijf jaar geleden spraken we elkaar een uur lang in een hotelkamer, na de release van haar plaat Sun. Marshall voelde zich toen heel "up”, ratelde aan een stuk door over zichzelf, over het leven en over haar favoriete muziek. Ze leek ons het soort vrouw voor wie mannen ongelukken doen.

Zonder koffie In Leuven kregen we héél af en toe een glimpje van dat charisma te zien. Na een vermakelijk gesprekje met iemand uit het publiek vertelde ze dat ze graag een sterke vrouw wil zijn. Dat ze niet zomaar haar mond wil houden omdat sommige mannen dat van haar verwachten. Ze bekende dat ze beter koffie had gedronken voor de show, dan had ze er niet zo vaak naastgespeeld. "Thank you for allowing me to be myself and not judging me”, sprak ze na de laatste noot.

©Alex Vanhee Okee, een complete ramp werd dit concert nooit. Marshall beschikt nog steeds over een van de mooiste stemmen uit de recente rockgeschiedenis: hees, teder en sexy. Haar etherische versie van '(I Can’t Get No) Satisfaction’ van The Stones suste als een warme zoen. Het fraaie '3,6,9’ zat gewikkeld in floue pianonoten. 'Blame’ (een song over de zelfmoord van Kurt Cobain) greep ons maar weer eens bij de keel. En 'The Greatest’, haar bekendste song, trok golfjes ontroering door de zaal, ook al liet de uitvoering te wensen over.

"Sorry, sorry, sorry”, mompelde Marshall aan het slot van dit concert, de haarlokken uit het gelaat wrijvend. 't Is niks meid. Maar volgende keer weer mét een band? En mét koffie vooraf graag.