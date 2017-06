Britse muziekwetenschapper lost "Sgt. Pepper"-raadsel op

Het gaat om Buddhadev Kansara, die de tanpura - een fretloze luit met een lange hals - bespeelde op het door George Harrison geschreven nummer "Within You Without You". Kansara's naam viel van de platenhoes en werd ook bij de originele opnamen niet vermeld, zegt Mike Jones van de universiteit van Liverpool, die de muzikant uit India opspoorde. De namen van de andere drie Indische artiesten die meespeelden op het album raakten later wel bekend, maar Kansara's naam dus niet.



De ondertussen 79-jarige Kansara woont in Londen en herinnert zich de samenwerking met The Beatles nog goed. "Het waren erg aardige mensen", klinkt het. Kansara en zijn vriend Soni, de twee overlevenden van de vier Indische muzikanten, zullen binnenkort optreden in Liverpool, waarbij hun bijdrage aan Sgt Pepper in de verf zal worden gezet.