'Ten' van Pearl Jam opnieuw bovenaan Album 500 van Studio Brussel

Studio Brussel zond sinds donderdagochtend dag en nacht nummers van de vijfhonderd beste albums uit, gekozen door de luisteraar. In totaal stonden er 49 Belgische albums in de lijst. De hoogste Belg is dEUS (Worst Case Scenario).

De oudste plaat in de Album 500 is Elvis Presley uit 1956. De populairste plaat van de King of Rock 'n Roll staat op plek 391. De meest recente plaat in de lijst, op plaats 388, is DAMN van Kendrick Lamar.

Dit is de top-10 van de Album 500:

1. Ten - Pearl Jam

2. AM - Arctic Monkeys

3. The Black Album - Metallica

4. Nevermind - Nirvana

5. Rumours - Fleetwood Mac

6. Ok Computer - Radiohead

7. Songs For The Deaf - Queens Of The Stone Age

8. Dark Side Of The Moon - Pink Floyd

9. To Pimp A Butterfly - Kendrick Lamar

10. Whatever People Say I Am, That's What I'm Not - Arctic Monkeys