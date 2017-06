Op het benefietconcert voor de slachtoffers van de aanslag in Manchester, bleef de verhoopte Oasis-reunië helaas uit. Enkel Liam, die aan het begin van zijn solocarrière staat, daagde op. Samen met Coldplay-frontman Chris Martin speelde hij de Oasis-hit 'Live Forever'.

Liam vond het kennelijk maar niets dat zijn broer, met wie hij al niet meer spreekt sinds de split van Oasis in 2009, niet in Manchester was. "Noel is in het fucking buitenland.