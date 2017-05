Moonwalken door de schoolpoort

"I’m Starting With The Man In The Mirror. I’m Asking Him To Change His Ways. And No Message Could Have Been Any Clearer. If You Wanna Make The World A Better Place. Take A Look At Yourself, And Then Make A Change.”

Die laatste ‘Change’ zing je lekker luid mee op de toon van het gospelkoortje. Of toch bijna, want toonvastheid zat helaas niet in het je bij geboorte ter beschikking gestelde DNA.

Samen met John John ben je onderweg naar de Ar­dennen om op forel te gaan vissen. Voor jullie allebei wordt het een eerste kennismaking met de hengelsport, ook geen talent dat van nature mee­gegeven is in de familie. Wat zingt Michael Jackson, wil hij weten. Gretig leg je de zedenles uit: als je de wereld wil verbeteren, moet je bij jezelf beginnen.