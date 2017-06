Hortense & Humus: groentegeluk en creatieve cocktails in Elsene

Hortense & Humus, dat is groentegeluk en creatieve cocktails in hipster heaven. Ik kan proberen om nog meer alliteraties te vinden, maar het zou niets bijdragen aan de vaststelling dat dit een zeer fijne plaats is, waar je aangenaam verrast wordt door de gerechten en de drankjes. De avond dat vriend P en ik er waren, hing er duidelijk ook liefde in de lucht. Nog nooit heb ik zo veel kussende koppeltjes gezien in een restaurant, en het was niet eens Valentijn. Misschien zit het rococointerieur er voor iets tussen. Hortense & Humus heeft zich gevestigd in het oude theehuis La Mercerie, een plaats met gouden krullen, engeltjes en wolken.