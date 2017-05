Hoe overleef je een latrelatie?

New York, november 2016. In een bar ontmoet ik Zach, een jongen met wie het ongelooflijk klikt. We praten, eten, wandelen eindeloos door Brooklyn en Queens en brengen een lang weekend met elkaar door. Enkele dagen later zit ik op het vliegtuig terug naar België en is de romance voorbij. Ondanks het tijdsverschil, het is zes uur vroeger in New York dan bij ons, houden we een intens contact. We zien elkaar via Skype, we berichten per sms over onze dag en delen banale beelden via Instagram. Het lijkt alsof hij om de hoek woont. De Atlantische Oceaan en de wereldklok kunnen deze seksuele spanning niet tegenhouden.