Binnenkijken: Thomas en Evelyn bouwden hun bijzondere rijhuis in Antwerpen-Berchem om tot warm nest

“De modernistische gevel verspring, waardoor onze slaap- en eetkamer uitkijken over heel de straat. Zo’n dieptezicht kom je niet vaak tegen bij rijhuizen”, legt Thomas uit. “Heerlijk om ’s ochtends een beetje te loeren naar de straat en in het oog te houden wie van de buren al wakker is”, vult Evelyn al lachend aan.

Wanneer we door de straat van Thomas en Evelyn in Berchem lopen, is het niet nodig om het huisnummer te dubbelchecken. Huis Interbella springt eruit.

Nog voor ze het huis in levenden lijve bezichtigd hadden, was de technische fiche tot in detail geanalyseerd en was het basisplan voor de verbouwingen al min of meer uitgetekend.