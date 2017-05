"Wij hadden een goed huwelijk. Het werd alleen na tien jaar en twee kinderen allemaal een beetje te vanzelfsprekend en te lui"

"Toen ik tien jaar geleden trouwde, was ik al heel lang op zoek naar een man met wie ik kinderen wilde. En nu, elke avond als ik thuiskom, ben ik opnieuw dankbaar dat hij dit avontuur met mij is aangegaan. Ik kan behoorlijk pittig zijn, als iets me dwarszit, laat ik dat meteen merken en hij geeft me weerwoord, zonder dat we voortdurend in gevecht zijn. Dat voelt veilig. En toch was die blijheid een jaar geleden bijna helemaal verdwenen. Als je me toen had gevraagd: wat vind je leuk aan hem, had ik het niet meer geweten.