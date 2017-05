Lust & liefde

"Naarmate ik ouder word en mijn seksuele driften minder worden, is het net alsof die ijslaag, waarachter mijn vermogen tot liefhebben verborgen zat, begint te smelten"

Corine Koole interviewt over de raadselen van liefde en affectie

Pas nu, op zijn 79ste, begint Simon te begrijpen – of beter, te vóélen – wat liefde is. Maar hij is een oude man, hij is bang dat het te laat is. Bovendien ziet hij na al die jaren in wat hij zijn ex-vrouw heeft aangedaan tijdens hun huwelijk.