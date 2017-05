Zikamug kan in één beet drie virussen tegelijk verspreiden

Zika wordt hoofdzakelijk overgedragen door een beet van de Aedes aegypti. Dat deze mug ook andere ziektes overdraagt, zoals dengue (knokkelkoorts), gele koorts en chikungunya, maar niet allemaal tegelijk, wisten wetenschappers al. Nu ontdekten onderzoekers van de Colorado State University (VS) dat de mug in één en dezelfde beet zika, dengue en chikungunya kan doorgeven. Ze stelden dat vast door in een laboratorium muggen met de drie virussen te infecteren.



Twee virussen tegelijk

In de natuur is al de gelijktijdige overdracht van twee van deze virussen geregistreerd, de eerste keer in 1967. Het komt wellicht vrij vaak voor, schrijven de onderzoekers in Nature Communications. Maar drie virussen in één beet, dat is nieuw. Wetenschappers zijn verrast. Ze gingen er altijd vanuit dat de virussen elkaar beconcurreren of versterken, niet dat ze alle drie hun gang gaan. Hoe deze zogeheten co-infectie plaatsvindt, begrijpen ze nog niet helemaal.



Offensief tegen zikamug

De Aedes aegypti komt vooral in tropische en subtropische gebieden voor. Maar door de opwarming van de aarde wordt hij 's zomers ook steeds meer in gematigder gebieden gesignaleerd, onder meer in Zuid-Europa en de VS. Dat verhoogt ook de kans dat co-infecties toenemen, zeggen de onderzoekers.



Vorige maand kondigde de Wereldgezondheidsorganisatie een groot offensief tegen de zikamug aan. Zika veroorzaakte in 2015 en 2016 een crisis in Brazilië en het Caraïbische gebied. Het virus is vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen, omdat het ernstige hersenafwijkingen kan veroorzaken bij baby's. Ook in de VS en Europa werden besmettingen geconstateerd bij mensen die op reis het virus hadden opgelopen.



Hoge koorts

Een denguepatiënt vertoont hoge koorts, hevige hoofdpijn, een verlies van eetlust, huiduitslag op borst en benen, misselijkheid en braken. Een klein percentage van de besmette mensen krijgt uiteindelijk hemorragische koorts (dengue hemorrhagic fever of DHF), die dodelijk kan zijn. Vooral kinderen zijn vatbaar voor DHF.



Chikungunya is meestal niet dodelijk, maar kan bijzonder pijnlijk en verlammend zijn. De symptomen, die maanden kunnen aanhouden, zijn onder meer ernstige spier-, gewrichts- en hoofdpijn, lichtschuwheid en huiduitslag.