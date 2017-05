Chocolade kan mogelijk hartritmestoornis voorkomen

Chocoladefans wisten het al: de guilty pleasure is goed voor ons! Chocolade werd eerder al gelinkt aan een verminderde kans op hartziekten- en infarcten. Maar nu blijkt uit een Deens onderzoek dat de hartritmestoornis boezemfibrilleren mogelijks kan voorkomen worden door veel chocolade te eten.

Boezemfibrilleren, of voorkamerfibrilleren, is een veelvoorkomende hartritmestoornis waarbij de boezems van het hart te snel en onregelmatig samentrekken. De ziekte wordt op verschillende manieren behandeld, waaronder elektrische shocks toedienen via een defibrillator. Maar volgens de Deense studie kan de hartritmestoornis zelfs voorkomen worden, en dat dus door meer chocolade te eten.

28 grammen chocolade Bij het onderzoek waren meer dan 55.000 Denen betrokken tussen de 50 en 64 jaar. Na 13 jaar bleken 3.300 mensen de hartritmestoornis te hebben. Toen onderzoekers bekeken welke factoren de ontwikkeling van de stoornis kunnen beïnvloeden (zoals roken, alcohol, overgewicht,...), vonden ze een link tussen mensen die een gemiddelde hoeveelheid aan chocolade aten en een verminderde kans op boezemfibrilleren. Vrouwen die 28 grammen chocolade per week consumeerden, zagen hun kansen verminderen met 21% tegenover diegenen die amper chocolade aten. Mannen die twee tot zes keer per week 28 grammen oppeuzelden hadden 23% minder kans op de ziekte.

Flavonoïden De onderzoekers onderstrepen dat de studie geen oorzaak-gevolg aantoont, want er zijn nog andere factoren die de kans op boezemfibrilleren zouden kunnen verminderen. De chocoladefans in het onderzoek waren in het algemeen gezonder, hoger opgeleid en hadden minder vaak diabetes of een hoge bloeddruk dan de mensen die geen chocolade consumeerden. Allemaal factoren die de kans op hartziekten kunnen verkleinen.



Maar toch: de onderzoekers geloven dat flavonoïden, een bestanddeel van cacao, een belangrijke rol speelt. Flavonoïden hebben een ontstekingsremmende eigenschap. Ze kunnen dus het ontstekingsproces in ons lichaam limiteren, wat dan weer de kleverigheid van bloed vermindert en leidt tot minder littekens op ons bindweefsel. Al die elementen voorkomen dat het hart op een verkeerde manier gaat kloppen.