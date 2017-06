"Op mijn 23ste vind ik een relatie niet langer stom, maar ik ken de goede vorm niet"

"Op een bepaalde manier ben ik zeker nieuwsgierig naar de liefde. Vaak genoeg vraag ik me af hoe een ideale verhouding eruit zou zien. Heb je dan samen een eigen taal? Voel je zonder woorden aan hoe de ander zich voelt? Is het misschien zo dat je samen in een kamer zit met anderen en dat je je zo verbonden voelt dat je als het ware met zijn tweeën een eilandje bent, en precies weet wanneer de ander zich verveelt of ergert? Dat zou mooi zijn.