"Ik moet hier slagen, want ik ­ onderhoud mijn familie op financieel vlak"

Een dinsdagochtend in Houffalize. Het is warm, grote zwermen muggen ­hangen boven de Ourthe en behalve het kabbelen van de stroom is het hier doods en stil. De betonbaan houdt de warmte vast en de bremstruiken in de graskant roepen de zomer op. Een vrouw in een zachtgroen uniform wandelt ‘Résidence de l’Ourthe’ uit, zet zich neer op een plastic stoel en eet een kommetje muesli met yoghurt. Ze knikt en weert het zonlicht met haar hand. Emilia Ion heet ze, en Emilia geniet van een korte pauze. “Deze residentie is een rusthuis”, zegt ze.