Willem Dafoe als Vincent van Gogh

De film handelt over de tijd dat Van Gogh in Arles en Auvers-sur-Oise woonde. De regie is in handen van Julian Schnabel. Hij schreef samen met Jean-Claude Carriere het script.



"Het wordt een film over schilderen en de eeuwige relatie die schilders met hun schilderijen hebben", zegt Schnabel. De regisseur zegt er meteen bij dat hij zich niet helemaal aan de geschiedenis zal houden. "Het wordt mijn interpretatie."