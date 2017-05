Ook vierde keer allicht niet goede keer voor Don Quichote-film

Het wil maar niet lukken voor Terry Gilliam en zijn verfilming van Don Quichote. Na eerdere legendarische mislukkingen stevent ook zijn nieuwste poging op een fiasco af. Een rechtbank in Parijs oordeelt dat Gilliam onwettig aan het draaien is.

De opnames in Spanje en Portugal waren al een een tijdje aan de gang en de film zou volgend jaar in de zalen komen. De sterren leken voor een keer goed te staan voor Terry Gilliam: na jaren proberen en mislukken zou The Man Who Killed Don Quixote, zijn losjes op Don Quichote gebaseerde film, er eindelijk komen. Alleen dreigt het ook deze keer fout te lopen na een dispuut met zijn in Parijs gevestigde producent Alfama Films.

Terry Gilliams heeft een conflict met producent Paulo Branco. ©rr Tussen Gilliam en Alfama Films kwam het tot een breuk in oktober vorig jaar, waarop die laatste naar de rechtbank in Parijs stapte omdat Gilliams bleef werken aan de film, met een andere producent. Mag niet, oordeelde de rechter vandaag. "De rechtbank heeft beslist dat het contract tussen Alfama Films en Terry Gilliam nog steeds geldig is," zegt een woordvoerster van Alfama. "Het draaien van de film is dus onwettig. De exploitatie of elk ander gebruik van de beelden kan niet gebeuren zonder de voorafgaande toestemming van Alfama Films."

De breuk tussen Gilliam en Alfama Films kwam er na problemen om het budget rond te krijgen. Volgens Gilliam was dat de fout van Alfama Films. Op Facebook postte de regisseur toen een bericht onder de noemer 'Hoe films uitgesteld worden, les 1. Wees voorzichtig met wie je gelooft'. Daaronder gebruikte hij een fotomontage, waarin hij de leeuw uit het beroemde MGM-logo vervangen had door een foto van Paulo Branco, de Portugese oprichter van Alfama Films. Of dit de definitieve doodsteek is voor The Man Who Killed Don Quixote is nog niet duidelijk. Het is ook nog niet duidelijk of Gilliam in beroep zal gaan tegen de uitspraak.

Rampenfilm De rechterlijke uitspraak past wel perfect in de opmerkelijke geschiedenis van dit filmproject waar Gilliam nu al ongeveer twintig jaar mee bezig is. Zijn eerste poging ondernam hij in 2000, met onder meer Johnny Depp, maar toen liep ongeveer alles fout wat maar fout kon lopen. Op de eerste opnamedag overstemden F-16's de opname en de dag erna dreef het filmmateriaal weg door een zware storm. Op dag vier bleek de kleur van de kliffen veranderd te zijn, waardoor de vorige beelden niet meer bruikbaar waren. En op dag vijf liep Jean Rochefort, de acteur die Don Quichote speelde, een dubbele hernia op. Enkele dagen later werd de productie afgeblazen. De fascinerende documentaire Lost in La Mancha toont wat er allemaal fout liep op de set.

Maar Gilliam bleef geloven in het project en zou er blijven aan werken. In 2008 kondigde hij een nieuwe poging aan, opnieuw met Johnny Depp en Robert Duvall als Don Quichote. Maar al snel haakte Depp af. Gilliam kon wel nog Ewan McGregor overtuigen, maar dik een maand voor de opnames zouden starten bleek er opeens geen geld te zijn. Einde project.