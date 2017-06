Naomi Watts en Liev Schreiber in boksfilm 'The Bleeder': "Elke rechtse kwam aan"

Vijftien ronden hield hij stand tegen Muhammad Ali. In maart 1975 promoveerde Chuck Wepner in één klap – of beter gezegd: in honderden pijnlijke mokerslagen op zijn neus – van loser tot volksheld. Hij wentelde zich gulzig in zijn tijdelijke faam. Maar toen Sylvester Stallone met hem in gedachten Rocky schreef, en die film ook nog eens drie Oscars won, was het hek helemaal van de dam. Wepner ging geloven dat hij Rocky Balboa was, en werd overmoedig.