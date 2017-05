Martin Scorsese mist opening van 'zijn' expo in Amsterdam: "Ik wilde écht komen"

Als twintiger en beginnend filmer verbleef hij ooit een periode in de Nederlandse hoofdstad. "Het lukt me niet, nu. Het is de bedoeling dat ik een nieuwe film maak."

Een geldig excuus.

"En geen grap. We liggen iets achter op schema. Gaat niet, kreeg ik te horen. Dus ik heb Cannes afgezegd, en Amsterdam. Maar ik zou de stad zo graag nog eens zien. Misschien als deze film af is."

Scorsese is druk met de voorbereidingen van zijn door Netflix gefinancierde misdaaddrama The Irishman, gebaseerd op de succesvolle misdaadroman I Heard You Paint Houses (2004, Charles Brandt).