Decadente feestjes en zombies op de rode loper: Cannes in 10 foto’s

Faire la queue

Net als in België begint de dag hier meestal in de file. Of toch als je de verkeerde badge hebt. Het filmfestival is namelijk een behoorlijk feodaal gebeuren met een strenge hiërarchie in de accreditaties. Heb je bijvoorbeeld een gele badge, dan kan je maar beter anderhalf uur op voorhand in de rij gaan staan. Met een blauwe kan je een kwartiertje later komen. Een roze badge geeft al wat meer comfort, en prijkt er dan ook nog eens een gele bol op, dan kan je meestal gewoon tien minuten voor het begin van de film binnen fladderen.