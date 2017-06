‘The Bleeder’: geen ko, maar overtuigende winst op punten

Een lokaal bokstalent wordt plots opgeroepen om de handschoen op te nemen tegen de grote kampioen: hij maakt geen schijn van kans, zo lijkt het, en toch verbaast hij vriend en vijand door vijftien rondes lang overeind te blijven. Ja, dat verhaal kent u al. Sylvester Stallone speelde de hoofdrol, en de film heette Rocky. Maar wist u ook dat het personage Rocky Balboa gebaseerd was op een bestaande bokser? Wij ontdekten het dankzij The Bleeder, een film over het leven van Chuck Wepner.

Share De grootste troef van de film is overduidelijk Liev Schreiber: hij maakt van Wepner een complexe antiheld De vechtscènes zijn bikkelhard – Wepner incasseert tijdens elke wedstrijd zware klappen en bloedt daarbij overvloedig, vandaar zijn bijnaam “the bleeder” –, maar wat zich buiten de ring afspeelt, is zo mogelijk nog pijnlijker. Wepner is verslaafd aan liefde: van vrouwen – ook al is hij al getrouwd – en van het publiek. Zijn 15 minutes of fame doen daar geen goed aan. De roem stijgt naar zijn hoofd en laat hem domme dingen doen.