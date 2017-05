Jeff Koons pleegt (dan toch geen) plagiaat

Op 12 mei onthulde Jeff Koons voor het Rockefeller Centre in New York een beeld van formaat: een opblaasbare ballerina van 15 meter hoog. "Plagiaat", schreef Twitter. Niet echt, zo blijkt nu.

De opblaasbare ballerina in New York is een extra grote versie van Seated Ballerina - een ruim twee meter hoog roestvrijstalen beeld dat Koons eerder maakte. Foto's van de imposante opblaasballerina gingen de wereld over, waarna er opeens reacties uit Oekraïne kwamen waarin het woord plagiaat viel.

See how @jeffkoons "reimagined" Ballerina Lenochka found in a "Russian factory" (Kiev Experimental Ceramic Art Factory). #art #plagiarism pic.twitter.com/AEFiuorOhX — Paul Bakhmut(@ pbakhmut) 23/05/17 02:00 De creatie van Koons zou sprekend lijken op het 19 centimeter hoge beeldje Balerina Lenochka van de in 1993 overleden Oekraïnse kunstenares Oksana Zhnikrup. Zij had dat gemaakt in dienst van een keramiekfabriek in Kiev, waar ze in 1955 een baan als beeldhouwer had gekregen.