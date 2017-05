Amerikaanse schrijver Denis Johnson (67) overleden

Johnson, die een turbulent leven leidde, bracht romans, novelles, poëziebundels en een non-fictieboek uit. Hij wordt beschouwd als een van de grote stilisten van zijn tijd.



Hij verwierf bekendheid met zijn verhalenbundel 'Jesus' Son' uit 1992, maar zijn bekendste werk is 'Tree of Smoke', een roman over de clandestiene Amerikaanse operaties tijdens de Vietnamoorlog. Johnson kreeg er in 2007 de National Book Award voor.



Zijn novelle 'Train Dreams' uit 2002 haalde de shortlist van de Pulitzerprijs.