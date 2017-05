Wat u moet weten voor u een persoonlijke lening afsluit

Waarom een persoonlijke lening?

Wanneer u geld wilt lenen, weet u vaak al op voorhand hoeveel u precies nodig hebt. In dat geval is een persoonlijke lening (ook wel 'lening op afbetaling' genoemd) een goede oplossing. Persoonlijke leningen worden vaak voor kleinere bedragen afgesloten, bijvoorbeeld voor een laptop of wanneer u een verre reis wilt maken.



Soms kunt u echter niet voorspellen hoeveel u wilt uitgeven en op welke termijn. Dan is een lening op krediet beter geschikt. Wilt u uw woning verbouwen, of de studies van uw kinderen financieren, informeer dan bij een bank in uw buurt naar deze lening.



Besluit u een persoonlijke lening aan te gaan? We zetten een aantal concrete voor- en nadelen op een rij.