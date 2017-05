Waarom beleggen naast sparen een goed idee is

We kennen vandaag de dag allemaal de verhalen dat sparen door de lage intresten hetzelfde is als geld thuis bewaren. Maar klopt dat ook in uw specifieke situatie? We verzamelden drie getuigenissen en vertellen hoe u voor uzelf de overweging kunt maken.

Brengt beleggen nu écht meer op dan sparen? Dat is de vraag die tegenwoordig op ieders lippen brandt. Het is ook de vraag die Vincent Waarloos (71) zich stelde toen hij alweer een melding kreeg van een intrestverlaging op zijn spaarrekening. "Ik ben opgevoed met de lijfspreuk wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.", vertelt Vincent Waarloos. "Maar de intresten stonden plots zodanig laag dat ik toch op zoek gegaan ben naar een mogelijk alternatief. Vooral omdat ik me ook ernstige zorgen begon te maken over de spaarcenten van mijn kleindochters van 12 en 14 jaar: een startkapitaal dat ik voor hen via een spaarformule aan het opbouwen was. Dat bedrag zou elk jaar minder waard worden."

Pensioen en kleinkinderen Vincent Waarloos stapte naar de bank en liet zijn potentieel rendement berekenen, zowel voor zijn eigen spaargeld als voor het geld voor zijn kleindochters via een beleggingsplan. "Ik schrok fel van het resultaat. Gemiddeld spaar ik 150 euro per maand voor mezelf, en een even groot bedrag voor mijn kleindochters. Als ik tien jaar lang spaar via een spaarformule zou ik op die 150 euro per maand amper 100,19 euro aan intresten halen. Mocht ik diezelfde bedragen maandelijks investeren in een beleggingsplan, dan zou dat een bedrag van 20.247,43 euro en een mogelijk voordeel van 2.147,24 euro opleveren in vergelijking met sparen: zowel voor mijn eigen kapitaal als dat voor mijn kleindochters. Mijn keuze was snel gemaakt."

Pas afgestudeerd Laura Vanden Brempt (23) is pas afgestudeerd en is net in Gent gaan samenwonen met haar vriend. Het kleine bedrag dat ze maandelijks opzij zet wilde ze toch iets meer potentieel rendement geven. "Een vriendin vertelde me over een beleggingsformule waaraan je voor een klein maandelijks bedrag al kunt deelnemen", zegt Laura Vanden Brempt. "Vroeger dacht ik dat zoiets pas kon als je duizenden euro's ter beschikking had. Na een computersimulatie bij de bank was ik dadelijk overtuigd van de voordelen. Wanneer ik amper 25 euro per maand beleg heb ik na twintig jaar zicht op een potentieel opgebouwd kapitaal van 7.622,91 euro en een mogelijk voordeel van 1.622,91 euro. Dat is velen malen meer dan mijn in staking verkerende spaarboekje, dat met diezelfde gespaarde 25 euro per maand na twintig jaar slechts enkele tientallen euro's zou opbrengen."

Geen ervaring op de beurs "De beurs, dat is hetzelfde als Chinees voor mij", vertelt Lars Briers (42). "Bovendien is dat zoals op paarden wedden of naar het casino gaan: je hebt meer kans om met lege handen te eindigen dan winst op te strijken. Althans dat dacht ik toch ... Tot ik weet kreeg van een beleggingsformule die nauwgezet opgevolgd wordt door professionals die je spaargeld perfect op jouw maat beheren, en bovendien klaarstaan om al je vragen te beantwoorden. Ik spaar iets van 3.000 euro per jaar, oftewel 250 euro per maand. Als ik dat tien jaar lang doe vergaar ik op een spaarboekje amper 166,98 euro aan intresten. Met een dynamisch beleggingsplan heb ik met datzelfde maandelijkse spaarbedrag na tien jaar zicht op een opgebouwd kapitaal van 34.745,18 euro, oftewel een potentiële winst van 4.745,18 euro. Ik heb geen seconde getwijfeld."