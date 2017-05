Robin Hood-taks: België onder zware druk

Het idee was zo simpel: laat de financiële sector meebetalen aan het puinruimen na de wereldwijde financiële crisis, die tien jaar geleden begon. Met een belasting op financiële transacties ontmoedig je bovendien het roekeloze speculatieve gedrag dat de crisis medeveroorzaakte. De financiële transactietaks (FTT) is er echter nog steeds niet in Europa. De tien EU-landen die er al jaren over praten, beginnen vanavond (of morgenochtend) aan een vergadering die weleens doorslaggevend kan zijn voor het hele project.

Ons land speelt daarin de hoofdrol. De regering-Michel is tot op het bot verdeeld over deelname aan de FTT, ook wel Tobin-taks of Robin Hood-taks genoemd.