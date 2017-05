Opnieuw boete voor Deutsche Bank vanwege Russische witwasaffaire

Volgens de Federal Reserve hield Deutsche Bank er "onveilige en ongezonde praktijken" op na. De bank heeft opdracht gekregen zijn interne procedures beter op orde te brengen zodat die voldoen aan wetgeving op dat terrein. Deutsche Bank heeft beterschap beloofd en het management zal er scherp op toezien dat de regels beter worden nageleefd, aldus de Federal Reserve.



Verdachte handelstransacties in Rusland

In 2015 werd een onderzoek geopend naar verdachte handelstransacties in Rusland. Door het opzetten van een witwasmechanisme werd onder meer 10 miljard dollar illegaal uit Rusland geloodst via aandelen die aangekocht en verkocht werden via kantoren van Deutsche Bank in Moskou, Londen en New York.



Volgens de Federal Reserve had Deutsche Bank door een falende regelgeving talrijke gelegenheden ongebruikt gelaten om het mechanisme te detecteren. In januari ging de bank er nog mee akkoord om 425 miljoen dollar (380 miljoen euro) over te maken aan de financiële regulator (Department of Financial Services) in New York.



Verliezen

Deutsche Bank heeft al een reeks schandalen en rechtszaken achter de rug, ook in de Verenigde Staten. Door de boetes en schikkingen die daar mee gepaard gingen, leed de bank de afgelopen flinke verliezen.