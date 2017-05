Op deze manier kan iedereen beleggen!

Iedereen kan beleggen, het is niet nodig om een expert te zijn. Met deze handige snelgids schiet u aan kruissnelheid uit de startblokken. En het mooie is dat u een potentieel hoger rendement kunt behalen dan in het geval van het klassieke spaarboekje, dat zo goed als niets meer opbrengt. Bent u er klaar voor? Hier gaan we ...

Het ligt voor de hand, maar het eerste dat u het best doet om succesvol te kunnen beleggen is u bij te laten staan door een expert. Hij of zij kan u de beste opties voorstellen; opties die op een persoonlijke manier afgestemd zijn op uw wensen, kennis en beleggingsprofiel. Het stellen van de juiste vragen is een perfect vertrekpunt om uw beleggingsportefeuille samen te stellen. Alles begint bij het bepalen van uw einddoel: mik ik op de korte of de lange termijn? Belegt u voor uw pensioen, om een bepaalde droom te verwezenlijken of om uw vermogen te vergroten?

Denk na voor u tot actie overgaat Daarna gaat u nadenken over het bedrag dat u wilt beleggen. Voor een zo gunstig mogelijk resultaat belegt u het best maandelijks, in plaats van één bedrag op één tijdstip. De reden is dat beurzen kunnen schommelen. Door uw belegging te spreiden in de tijd worden die schommelingen zo optimaal mogelijk afgevlakt en geminimaliseerd. Een dergelijke beleggingsoptie is niet alleen veiliger, hij verhoogt ook uw potentiële rendement. Vergeet niet dat wie niet belegt evenzeer een risico loopt! De hoge inflatie en de lage rente op spaarboekjes knaagt elk jaar aan uw spaargeld. Wie daar niets tegen onderneemt verliest elk jaar geld.

Ken uzelf No pain, no gain. Een stelling die ook van toepassing is op het risico dat u bereid bent te nemen bij het beleggen. Belegt u het liefst defensief of offensief? Hoe gewaagder uw belegging, hoe groter uw potentiële rendement, maar ook een groter risico dat u uw geïnvesteerde bedrag kunt verliezen. Langs de andere kant: hoe kleiner het risico, hoe groter de kans dat u niets verliest, maar hoe kleiner de kans op winst. Daarom is het cruciaal om vooraf met uw adviseur uw beleggingsprofiel en risicogevoeligheid te bepalen. Afhankelijk van uw situatie, risicogevoeligheid, situatie en kennis en ervaring kan de bankier samen met u een portefeuille perfect op maat samenstellen.

Ken uw belegging Het is overbodig om de markten op de voet te volgen en evoluties te doorgronden, dat doet uw fondsbeheerder met de nodige professionaliteit in uw plaats. Het is echter wél nodig dat u begrijpt hoe en in wat u belegt. Waaruit bestaan uw fondsen? Hoe zijn ze opgebouwd? De samenstelling van uw belegging, de risico's en de kosten die eraan verbonden zijn moeten stuk voor stuk duidelijk zijn. Bij twijfel stelt u gewoon bijkomende vragen aan uw bankier. Domme vragen bestaan niet! Veel vragen stellen is in de praktijk simpelweg beter dan niet beleggen.