Op beleggen staat geen leeftijd

Het beeld van de belegger als iemand van tussen de 35 en de 60 jaar is dus hopeloos achterhaald. Er is geen enkele reden om er niet vroeg mee te beginnen. Voor jonge twintigers kan vroeg beginnen met beleggen behoorlijk wat voordelen opleveren wanneer u mikt op langetermijnresultaten. Zo kunt u ook als 60-jarige uw nagenoeg renteloze spaargeld inzetten voor uw oude dag of uw kleinkinderen. Informeer naar wat beleggen voor ú kan betekenen!

Zet uw geld aan het werk

Goed, u weet nu dat op beleggen geen leeftijd staat, en dat u ook niet eerst een grote spaarpot bij elkaar gesprokkeld moet hebben. Enkel het risico dat verbonden is aan het potentieel hogere rendement van beleggen houdt u tegen. Een voorzichtige houding is gepast voor mensen die een gezin willen stichten of net op pensioen zijn gegaan en dat trouw weggeborgen appeltje willen bewaren voor de dorst. Daarom is het verstandig om een beroep te doen op gerenommeerde beleggingsadviseurs. Zij kunnen u helpen om uw risicogevoeligheid nauwkeurig te bepalen voor een bepaald deel van uw budget. Want met de huidige spaarrente maakt de inflatie dat u elk jaar sowieso aan koopkracht inboet. Zo bekeken is het risico van beleggen slechts relatief, in welke levensfase u zich ook bevindt.

