Discounter

Nu ook fashion te koop bij Lidl: Heidi Klum ontwerpt exclusieve collectie

Wie op zoek is naar designerkleding die zowel "chic als betaalbaar" is, kan vanaf het najaar gaan shoppen in de Lidl. De discounter lanceert dan de exclusieve collectie van topmodel Heidi Klum. "Dit is goed voor het imago van Lidl en de portemonnee van Klum."