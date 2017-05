Nergens in Europa zo weinig mensen met andere origine aan het werk als in België

De Commissie gaat in de aanbevelingen dieper in op de situatie van de Belgische arbeidsmarkt. Die is volgens de Commissie problematisch. Zo zijn er te weinig jongeren, ouderen, laaggeschoolden en vooral migranten die een job hebben. De tewerkstellingsgraad van mensen met een migratieafkomst in België hoort zelfs tot de laagste in heel de EU. Zo heeft in de leeftijdsgroep 20-64 jaar slechts 49,1 procent van de mensen die buiten de EU geboren werden een job, tegenover 70,2 procent van de personen met een Europees paspoort.