Elon Musk gaat jobs gewonde Tesla-arbeiders persoonlijk uitproberen

Tesla ligt onder vuur van onder meer vakbonden die de elektrische automaker verwijten in de Californische Tesla-fabriek een hoger percentage aan arbeidsongevallen te hebben dan in andere autofabrieken.



Musk gaat er zich nu persoonlijk mee moeien. In de mail aan zijn personeel zegt hij dat elk ongeval hem persoonlijk moet worden gemeld, zodat hij zelf met het personeelslid kan spreken om na te gaan wat kan worden verbeterd om ongevallen te vermijden. Vervolgens gaat hij hetzelfde werk uitvoeren als het gewonde personeelslid.