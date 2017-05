Cara Pils is bijna op

"We kampen momenteel met productieproblemen, maar we zijn dat aan het oplossen met de leverancier zodat er zo snel mogelijk opnieuw Cara Pils in de rekken ligt. Dat zal normaal in de week van 12 juni weer het geval zijn", zegt woordvoerster Hanne Poppe. Festivalgangers moeten zich dus geen zorgen maken. "De echte grote festivals starten maar eind juni, begin juli, dus tegen dan zal alles weer in orde zijn."

Over de oorzaak van de productieproblemen wil Colruyt niks kwijt. "Dat is interne keuken." De keten hult zich van oudsher in stilzwijgen over de oorsprong van zijn goedkope pils, ook al heeft Cara intussen een cultstatus bereikt. In 2015 ontstond er nog een storm van protest toen Colruyt aankondigde dat het Cara Pils zou omdopen tot Everyday Pils, en intussen zijn er via kledingketen ZEB ook T-shirts met een afbeelding van een blikje Cara te koop.