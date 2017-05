Bent u klaar om te beleggen? Deze 5 vragen geven het antwoord

Sparen via klassieke formules als termijnrekeningen en spaarboekjes levert tegenwoordig nauwelijks nog iets op. Sterker nog: door de historisch lage rentes op dergelijke producten verliest uw spaargeld elk jaar aan waarde. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat steeds meer mensen op zoek gaan naar interessantere alternatieven. Meteen een belangrijke reden waarom beleggen aan populariteit wint. Maar is dat niet riskant? Ontdek of beleggen iets voor u is aan de hand van de volgende 5 vragen ...

Alleen rijke mensen kunnen beleggen, toch? Dat klopt evenmin als beweren dat rijke mensen hun geld in briefjes van 500 euro in een kluis in Zwitserland bewaren. Iedereen kan beleggen! Wel is het correct dat u altijd een bepaald bedrag achter de hand dient te houden voor onverwachte uitgaven en kosten. Dat bedrag is onder meer afhankelijk van uw inkomen of de samenstelling van uw gezin. Wat u naast uw financiële buffer aan spaargeld overhoudt kunt u beleggen: geld dat u dus niet meteen nodig heeft. Eerst miljonair zijn? Niks van! Beleggen kan al vanaf 25 euro per maand.

Beleggen, is dat niet alleen iets voor vijftigplussers? Nog zo'n vaak gehoord vooroordeel, waar in de praktijk niets van klopt. Beleggen is helemaal niet voorbehouden voor een bepaalde leeftijdscategorie. Iedereen kan beginnen met beleggen, ongeacht zijn of haar leeftijd. Wel zult u dat afhankelijk van uw leeftijd op een andere manier doen: onder meer met een ander profiel en een andere looptijd. Zo biedt ING bijvoorbeeld een periodiek beleggingsplan aan, waarbij u belegt in gemengde fondsen op uw maat, beheerd door experts. En dat kan al vanaf 25 euro per maand!

Is beleggen gevaarlijk? Het risico dat u bereid bent te nemen op de beurs is onder meer afhankelijk van uw risicogevoeligheid, behoeften, financiële situatie, kennis, ervaring en beleggingshorizon. Wie bijvoorbeeld jong start heeft in principe zicht op een veel langere beleggingshorizon dan iemand die daar pas na zijn pensioen mee begint. In vergelijking met een kortere periode worden beursschommelingen over een langere periode immers veel makkelijker opgevangen en gedeeltelijk afgevlakt.

Beleggen, is dat niet te moeilijk? U hoeft geen marktexpert te zijn om op termijn een potentieel hoger rendement voor uw spaargeld te voorzien. Beleggen is namelijk veelal een kwestie van gezond verstand. Cruciaal daarbij is een professionele begeleiding door bijvoorbeeld een raadgever bij uw bank, die samen met andere experts uw beleggingsportefeuille samenstelt. Herbekijk ook jaarlijks uw beleggingsportefeuille. Zo bent u er zeker van dat uw beleggingen overeen blijven stemmen met uw doelstellingen en profiel.