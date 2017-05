Amerikaanse economie groeit sneller dan verwacht

De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,2 procent op jaarbasis gegroeid, een pak sneller dan de 0,7 procent die was voorspeld. Dat blijkt uit een nieuwe raming van de Amerikaanse overheid.

De sterkere groei is te danken aan de Amerikaanse consumenten, die vorig kwartaal meer dollars liet rollen dan verwacht. Ook de bedrijfsinvesteringen bleken sterker dan eerder geraamd.



Het eerste kwartaal valt wel een stuk zwakker uit dan het vierde kwartaal van vorig jaar. Toen groeide de Amerikaanse economie nog met 2,1 procent.