5 tips voor de beginnende belegger

In een tijd waarin spaarrekeningen weinig tot niets opbrengen wordt beleggen steeds aantrekkelijker. Maar hoe begint u eraan? En wat moet u weten? Met deze 5 tips zet u de eerste stappen naar een belegging op maat.

Bezin voor u begint Stel uzelf vooraf deze vraag: bent u bereid om de gemoedsrust van de rente op een spaarrekening in te ruilen voor het potentieel hogere rendement van een belegging? Bent u bereid iets meer risico te lopen, afhankelijk van uw risicogevoeligheid? Besef dat de rente op uw spaarrekening op dit moment zodanig laag is dat u grote vraagtekens bij uw gemoedsrust mag plaatsen. Ook kunt u met een uiterst bescheiden budget al beleggen.

Expertise & expertise Aandelen, derivaten, valuta, grondstoffen, opties, obligaties ... er bestaan heel wat manieren om te beleggen. Voor de beginnende belegger die het helemaal zelf wil doen is een zekere basiskennis belangrijk. Wie echter geen zin of tijd heeft om zich tot makelaar om te scholen hoeft dat gelukkig ook niet te doen. U heeft immers de mogelijkheid om te beleggen in gemengde beleggingsfondsen die beheerd worden door experts. Daarnaast zijn fondsen allesbehalve complexe beleggingsproducten. Kortom: wie voor beleggingsfondsen kiest, kiest voor een slimme en gediversifieerde oplossing.

Begin bescheiden Begin bescheiden. Investeer niet meteen al uw spaargeld, maar hou altijd een financiële buffer achter de hand om onverwachte kosten op te vangen. Geef uw eerst gekozen beleggingsformule de tijd om zich te bewijzen. Heel wat grote financiële instellingen beschikken overigens over beleggingsplannen die specifiek gericht zijn op beginnende beleggers. Zo kunt u bijvoorbeeld met 25 euro per maand al terecht bij het periodieke beleggingsplan van ING.

Beleggen, een proces in beweging Een belegging is geen 1-staps-langetermijngebeuren. Zelfs de meest stabiele markten evolueren, en ook uw eigen levenssituatie kan veranderen. Zo kunt u plots een deel van uw belegging moeten verzilveren, of beschikt u juist over meer geld om te beleggen. Zelfs wanneer de fondsen van uw portefeuille door experts worden beheerd, loont het de moeite om af en toe een bijsturing, verschuiving of optimalisatie te overwegen. Evalueer samen met uw bankier bij voorkeur eenmaal per jaar uw beleggingen, om te zien of ze nog aansluiten op uw levensstijl, verwachtingen en wensen.