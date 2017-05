'Malta Files': 491 Belgen genoemd in onderzoek naar "miskend fiscaal paradijs"

Volgens de website lopen door het kleine eiland, dat tot 30 juni de Europese Unie voorzit, de andere landen jaarlijks twee miljard aan fiscale inkomsten mis.



Mediapart schrijft dat het onderzoek, dat in twee weken met mondjesmaat gepubliceerd zal worden, gaat over "belastingfraude, witwas en corruptie" en zich baseert op "een volledige lijst van personen en entiteiten die betrokken zijn bij 53.247 maatschappijen die in Malta geregistreerd zijn".



Het gaat onder meer om bedrijfsleiders van multinationals als Bouygues, Total, BASF en Ikea, en banken als Reyl en JP Morgan, aldus Mediapart.



Nog volgens de website hebben Franse ceo's jachten ingeschreven op het eiland om zo te kunnen genieten van een "gunstige fiscaliteit" en "lage sociale lasten om de kost van het personeel te drukken". De site citeert onder meer Jean-François Decaux (JC Decaux), Maurice Ricci (Akka Technologies), Xavier Niel (Iliad-Free), Hubert Martigny (medeoprichter van Altran), Olivier Bertrand (groupe Bertrand) of Stéphane Courbit (Lov Group).



Maken naast Mediapart deel uit van EIC: het Duitse weekblad Der Spiegel, de Portugese krant Expresso, het Spaanse El Mundo, het Italiaanse L'Espresso, de Belgische krant Le Soir, het Deense Politiken, het Maltese Malta Today en het Roemeens onlinemedium The Black Sea.