Ready for the weekend: de beste cultuurtips

“Cool, zwoel, recht op doel”, schreef deze krant vorig jaar, na hun doortocht in een uitverkochte AB Club. De electropop van Warhola was twee jaar eerder al goed voor de hoofdprijs van Humo’s Rock Rally, en komt recht uit het brein van Oliver Symons, intussen nog bekender met zijn tweede band Bazart. Nu Warhola een nieuwe single klaar heeft – ‘Jewels’ – komt AB nog eens aan de beurt. Deze keer: de grote zaal!

EXPO: Iconische, langwerpige figuren

Tate Modern huisvest deze dagen een grootse retrospectieve van het Zwitserse beeldhouwgenie Alberto Giacometti. Maar de man was ook een gevierd schilder en tekenaar. In sculptuur, op papier of op doek, zijn langwerpige figuren zijn te herkennen uit duizend. En daar zijn er nu een stuk of 250 van verzameld in Londen. Van zelden geziene stukken tot de iconische bronzen beelden als Walking Man I uit 1960.