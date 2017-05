Pukkelpop en co. slepen Sabam voor de rechter: "Misbruik van monopolie"

Wordt een festival- of concertkaartje weldra duurder? Nu organisatoren meer auteursrechten moeten betalen, ziet het daar wel naar uit. Al zijn daar nog geen concrete cijfers over, zegt Jan Vereecke, bestuurder van PSE Belgium, dat concerten organiseert in het Antwerpse Sportpaleis. “Ik ken weinig bedrijven die genoegen nemen met dalende inkomsten.”

Een voorbeeld dat Vereecke aanhaalt: Clouseau speelde in december en in januari telkens twee keer in het Sportpaleis. “De laatste twee concerten hebben de organisatoren door de nieuwe regeling 10.000 euro meer gekost”, zegt hij.

De concert- en festivalorganisatoren zien dan ook geen andere optie dan naar de rechtbank van koophandel te stappen om Sabam te dwingen het gebruik van de nieuwe tarieven stop te zetten.