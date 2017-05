Hoe kantoorplanten je leven veranderen en andere dagelijkse schoonheden die we niet altijd zien

In de rubriek PODGROND gaan we op zoek naar de beste podcasts. Deze week: Every Little Thing, een podcast die het alledaagse bestudeert.

Sommige dingen zijn zodanig aanwezig in ons leven dat we er amper nog bij stilstaan. Zonde natuurlijk, want wie alleen naar de uitzonderingen op de regel kijkt weet aan het einde van de dag precies hoe de wereld niét werkt. Het is niet alleen de filosofie van het journalistiek platform De Correspondent, maar ook van Every Little Thing, de podcast waarin het alledaagse centraal staat. Zo gaat de eerste aflevering van de reeks over twee dingen die letterlijk elke dag in ons leven aanwezig zijn: de zon en de maan. Meer bepaald: het moment waarop die twee op één lijn staan en er een volledige zonsverduistering plaatsvindt. Op zich een vrij banaal gebeuren, maar niet voor de mensen die in de podcast opdraven. Zij zijn namelijk ‘eclipse chasers’, wiens leven volledig in functie staat van het schijnbaar compleet natuurlijk fenomeen. Vaak tellen ze duizenden euro’s neer om zo’n zonsverduistering in levende lijve bij te wonen - desnoods aan de andere kant van de wereld.

Meer dan wat groen op kantoor Every Little Thing wordt pas echt interessant wanneer het over compleet willekeurige onderwerpen gaat. Zo is er een aflevering die volledig gewijd is aan de kantoorplanten die je in elk groot bedrijf ziet staan. Op zich een doodeenvoudig, zelfs saai, gegeven, maar dat idee verdwijnt al snel van zodra je naar de podcast luistert en je laat onderdompelen in de vraagstelling. Hoe zou je je voelen als er geen groen op kantoor stond? Wat als je op het punt staat een belangrijke deal te sluiten en je op een kantoor komt waar alleen verlepte planten staan? Waar komen al die planten eigenlijk vandaan? 'Every Little Thing' ©rv

Dat zijn de vragen die gesteld worden door presentatrice en oppernerd Flora Lichtman, voordien aan de slag bij onder andere The New York Times en Science Friday. Haar nieuwsgierigheid zorgt ervoor dat je de onderwerpen die de revue passeren door de ogen van een kind bekijkt. Of, zoals Lichtman het zelf noemt: "je duikt down the rabbit hole".