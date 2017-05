Aanslag is zware nederlaag voor Britse inlichtingendiensten

De Security Service, beter bekend onder de naam MI5, is een van de best uitgeruste inlichtingendiensten ter wereld. Alleen al de personeelsbezetting doet de Belgische staatsveiligheid verbleken: vierduizend werknemers waarvan de meesten zeer gespecialiseerd zijn: onderzoekers, data-analisten, vertalers, afsluiter-experts, communicatie-specialisten, enzovoort. De helft van de MI5-mensen is jonger dan veertig.

Terwijl deze spionagedienst zich tijdens de Koude Oorlog onder andere toelegde op het opsporen en onderscheppen van Sovjet-spionnen op Brits grondgebied, spitst de MI5 zich sinds 9/11 vooral toe op terrorisme. Dat gebeurt in samenwerking met de buitenlandse inlichtingendienst MI6 en het Joint Terrorism Analysis Centre dat net als het Belgische OCAD terreurdreigingen analyseert en het nationale terreurniveau bepaalt.